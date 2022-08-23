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Дворник помог москвичке найти потерянный телефон и изнасиловал ее

В Москве задержали дворника, который помог женщине найти телефон и изнасиловал ее
Уткир Табашев

Уткир Табашев. Фото: телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Москве правоохранители задержали 35-летнего дворника Уткира Табашева, который помог 43-летней местной жительнице найти телефон, а после изнасиловал ее. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, в районе Метрогородка женщина потеряла мобильный телефон. Увидев дворника, она решила попросить у него помощи. Мужчина согласился и спустя какое-то время вернулся с телефоном в хозяйственную комнату, позвав туда москвичку. Она вошла, и дворник сообщил, что для получения мобильника нужно заняться с ним сексом. Женщина отказалась, тогда он напал на нее и надругался над ней.

Когда потерпевшая смогла сбежать, она обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

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Екатерина Власова
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