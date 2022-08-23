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Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок погонь в «Форсаже 10»

Жители Лос-Анджелеса пригрозили сорвать съемки «Форсажа 10» из-за шума

Кадр: Фильм «Форсаже 9»

Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок погонь в «Форсаже 10», так как опасаются по поводу безопасности на дорогах и сильного шума. Об этом сообщает Variety.

Жители одного из старейших районов города Анджелино-Хайтс пригрозили сорвать съемки картины и устроить акцию протеста. Они пояснили, что их возмущает не только работа над фильмом, но и влияние, которое франшиза оказала на людей. Поскольку в районе находятся мелькавшие в фильмах дом персонажа Доминика Торетто и магазин «Маркет Боба», фанаты «Форсажа» часто собираются около этих зданий и устраивают гонки.

Как рассказали супруги Хеллен Ким и Роберт Ховард, городские власти установили в районе несколько шлагбаумов, но многие гонщики просто перебрались на соседнюю улицу. Зачастую в их автомобилях нет глушителей, поэтому жителям приходится мириться с сильным шумом.

Один житель Анджелино-Хайтс, пожелавший не раскрывать свое имя, заявил, что однажды фанат «Форсажа» направил на него пистолет после того, как он попросил его перестать устраивать гонки посреди дня. Другой мужчина вместе с зятем устроил перепалку с одним из водителей. Через несколько дней они проснулись посреди ночи и обнаружили, что кто-то поджег мусорные баки рядом с их домом.

Компания Universal, которая занимается съемками «Форсажа 10», отказалась комментировать ситуацию.

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Марина Погосян
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