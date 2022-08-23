Борис Гребенщиков сдаст в аренду свою квартиру в Петербурге за 80 тысяч рублей

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сдаст в аренду свою квартиру в Санкт-Петербурге. Музыкант рассчитывает получать от жильцов 80 тысяч рублей в месяц, сообщает «Секрет фирмы».

Объект находится на пятом этаже здания в центре города. В квартире три комнаты, ее площадь составляет 130 квадратных метров. В объявлении отмечаются просторная кухня, ванна с гидромассажем и балкон.

На данный момент Гребенщиков проживает в Лондоне и не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Поиском жильцов занимается его сын Глеб Гребенщиков.

В июне выяснилось, что украинская певица Светлана Лобода переписала свою российскую недвижимость на охранника, чтобы защитить ее от возможного ареста. В собственности доверенного лица артистки оказался дом в Подмосковье, стоимостью в 70 миллионов рублей. Оформление соответствующих документов происходило дистанционно — Лобода живет в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом певица не стала продавать переписанное жилье или вывозить свое имущество из страны.