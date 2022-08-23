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В Херсонской области рассказали об основном языке обучения в школах

Администрация Херсонской области: украинский язык в школах будет отдельным предметом

Фото: РИА Новости

Основным языком обучения в школах Херсонской области станет русский, украинский сделают отдельным предметом, он будет преподаваться либо в рамках спецкурса, либо на уроках родного языка. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, передает РИА Новости

«В соответствии с российскими стандартами, с 1 сентября в школах нашей области продолжат преподавать украинский язык как отдельный предмет. По решению школы, а также по желанию родителей и детей, на его изучение отведут либо часы родного языка, либо будут преподавать как спецкурс», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что процесс получения образования в целом будет русскоязычным.

Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области сохранится возможность использования украинского языка и к нему будут относиться с таким же уважением, как и ранее.

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Алевтина Запольская
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