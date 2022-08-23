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Instagram уличили в краже функции у другого приложения

Инсайдер Палуцци сообщил, что Instagram украла функцию спонтанных селфи у BeReal

Фото: Сamilo Jimenez / Unsplash

Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) уличили в краже функции у другой популярной социальной сети BeReal. Об этом со ссылкой на инсайдера Алессандро Палуцци сообщил The Verge.

Речь идет о функции спонтанных фото, которая просит пользователя сделать селфи в произвольное время. Это позволяет публиковать «живые», а не постановочные снимки, поскольку у юзера нет времени подготовиться к ним.

По данным издания, в Instagram появится идентичная функция, которая получит название IG Candid. Она будет просить пользователя сделать снимок и поделиться им в соцсети в случайное время. Ожидается, что на весь процесс у юзера будет две минуты.

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) подтвердила, что разрабатывает прототип новой функции Instagram, подозрительно похожей на BeReal. Однако в компании не раскрыли сроков запуска функции.

BeReal была запущена в 2022 году. Идея соцсети состоит в том, чтобы демонстрировать случайные моменты жизни. BeReal завоевала расположение американских пользователей в прошлом месяце, и на данный момент является лидером топа бесплатных приложений для iOS в США.

В марте Instagram запустила новую функцию автоматически генерируемых субтитров для видео в ленте пользователей. Автоматические субтитры запустились в приложении на 17 языках.

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Денис Савосин
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