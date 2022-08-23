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Киллер в женской одежде совершил покушение на россиянина и попал на видео

В Ингушетии прикинувшийся мусульманкой киллер попытался убить мужчину и попал на видео

В Ингушетии прикинувшийся мусульманкой киллер совершил покушение на убийство местного жителя и попал на видео. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Фортанга».

На кадрах видно, как неизвестный в женской одежде медленно идет по улице, а затем убегает в противоположном направлении. Фигуранта снимают проезжающие мимо автомобилисты.

По данным канала, вечером 21 августа в селе Плиево человек в никабе зашел в дом к потерпевшему и не менее трех раз выстрелил в него из огнестрельного оружия.

Известно, что россиянина госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Екатерина Власова
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