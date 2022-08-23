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Черного риелтора и двух экс-сотрудников МВД осудят за аферу с жильем пенсионеров

В Крыму экс-сотрудников МВД и черного риелтора осудят за хищение шести квартир пенсионеров

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Крыму 41-летнего черного риелтора из Севастополя и двух экс-полицейских осудят за мошенничество с жильем пенсионеров. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с июня 2018 года инспектор ППС и участковый создали орггруппу для хищения квартир одиноких пожилых людей. К подельникам присоединился их знакомый, у которого был опыт заключения сделок с недвижимостью.

Роли между сообщниками были четко распределены. Полицейские находили доверчивых пенсионеров с различными заболеваниями и предлагали им сняться в ролике о борьбе с мошенниками. Потерпевших просили на камеру зачитать текст доверенности о продаже квартиры, спустя час из-за диагнозов они уже забывали о съемках. После этого главный исполнитель — риелтор — на основании видео готовил доверенность для перерегистрации имущества. Также в преступную схему входила тетя одного из сотрудников МВД: на нее оформляли недвижимость для последующей перепродажи.

Жертвами подельников стали пятеро пожилых жителей полуострова, обвиняемые завладели их шестью квартирами и участком земли на территории Севастополя. Перепродать имущество третьим лицам фигуранты не успели.

После задержания в августе 2021 года черный риелтор признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

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Елизавета Новикова
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