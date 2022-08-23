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Киев отверг обвинения в убийстве Дарьи Дугиной

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не ответственен за убийство Дарьи Дугиной

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Киев невиновен в убийстве русской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Обвинения отверг президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «Крымская платформа», пишет ТАСС.

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — заявил политик.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Украинка прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а машина была продана через интернет-портал.

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Анастасия Заикина
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