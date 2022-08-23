Сообщение о помощи властей Казахстана ВСУ оказалось недостоверным

Сообщение о передаче помощи ВСУ властями Казахстана оказалось недостоверным

Сообщение о том, что власти Казахстана направили помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказалась недостоверным.

В Telegram-канале Ateo Breaking, который позиционируется как «независимый новостной канал» и насчитывает почти 400 тысяч подписчиков, 14 августа появилась публикация, в которой утверждалось, что власти Казахстана якобы передали ВСУ три машины скорой помощи, а также 20 тонн медицинского оборудования и лекарств.

В сообщении отсутствовала какая-либо дополнительная информация или официальные комментарии, также не был указан источник сведений. При этом к посту прикреплена фотография, на которой изображены три автомобиля службы медицины катастроф с маркировкой на двух языках и краткосрочными номерными знаками.

На сайте Минздрава Украины действительно присутствует сообщение, размещенное 13 августа, о прибытии трех автомобилей экстренной медицинской помощи из центральноазиатской республики, однако представители ведомства уточнили, что помощь направили не официальные власти Казахстана, а посольство Украины и представители казахстанского бизнеса. Таким образом, речь идет о частном благотворительном мероприятии, организованном местными волонтерами. Кроме того, известно, что полученная помощь направят не украинской армии, а гражданским лицам на юге и востоке страны, куда сместились боевые действия. Наконец, в официальном комментарии отсутствуют уточнения о передаче 20 тонн оборудования и лекарств — сказано, что добровольцы лишь «формируют 20-й грузовик с гуманитарной помощью».

Информация о том, что к отправке медоборудования имеют отношение власти Казахстана, также не поступала от официальных лиц и отсутствует на сайтах каких-либо ведомств, к примеру, на портале Минздрава республики.

Публикация Telegram-канала фактически не получила какого-либо охвата в СМИ. Большинство изданий, освещавших данную тему — преимущественно украинских и казахстанских, — не заявляли о факте передачи помощи властями Казахстана. Порталы ссылались на сообщение украинского Минздрава и уточняли, что автомобили скорой помощи поступили от посольства и казахстанских бизнесменов. Среди таких изданий оказались, в частности, Fakty.com, «Укринформ», Ulysmedia.kz, Arbat.Media.