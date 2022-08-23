Российский лес обяжут продавать «по-белому»

ФАС предложила обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. Ответственными за исполнение меры будут назначены ФАС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС). Ведомство предлагает принять постановление в четвертом квартале 2023 года.

Проект еще не согласован. В него могут быть внесены дополнительные корректировки. Представитель ФАС рассказал, что мера направлена на повышение прозрачности лесной отрасли. Он объяснил, что для формирования российского ценового индекса древесины необходимо, чтобы через биржу продавался определенный процент от общего объема поставок на внутренний рынок (так называемая ликвидная масса).

В текущем году благодаря продажам на бирже объем торгов может достичь 5 процентов от общего объема — минимальный показатель для создания индикатора, отметил бывший руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Он считает эту инициативу целесообразной. По его мнению, отрасль криминализирована, и продажи часто проводятся по «серой» схеме, а «белая», то есть открытая, биржевая торговля может помочь «вывести отрасль из тени».

В Минпромторге заявили, что пока не получали предложений ФАС. По словам представителя ведомства, древесина может не пользоваться спросом на бирже ввиду индивидуальных характеристик природного материала, а релевантный индекс рыночных цен сформировать не получится. «Минпромторг считает целесообразным продавать продукцию из древесины на бирже добровольно и без установки каких-либо лимитов», — заключил он.

Представитель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сообщил, что сейчас невозможно сформировать индексы по основной массе номенклатуры. На бирже в основном торгуется продукция невысокой степени обработки, а доля пиломатериалов незначительна.

Для развития торговли лесом через биржу ФАС озвучила еще несколько идей. До конца 2023 года ведомство предлагает установить для победителей аукционов и конкурсов на аренду государственных и муниципальных лесных участков требование по обязательной продаже на бирже части получаемой древесины и продуктов ее переработки. Минимальные объемы продаж предлагается установить до конца 2024 года. Также ведомство выступило с инициативой утвердить перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов до конца 2024 года. В рамках меры инвестор будет обязан продавать часть производимой лесной продукции на бирже.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал ряд законов о реформе лесного комплекса. Согласно соответствующим поправкам, вся древесина, заготовленная государственными или муниципальными учреждениями, с 1 января 2022 года должна продаваться только на биржевых торгах. Мера не касается продажи лесоматериалов, идущих на нужды граждан. Для частных компаний продажи на бирже пока не являются обязательными.