Минобороны России заявило о контроле над большей частью территории Марьинки

Генерал-лейтенант Конашенков заявил, что Россия контролирует 75% территории Марьинки

Российские войска совместно с Народными Милициями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) контролируют большую часть города Марьинка в Донецкой области Украины. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, контроль установлен над 75 процентами территории города районного значения. Он уточнил, что освобождение населенного пункта завершается.

Также, по словам представителя оборонного ведомства, Вооруженные силы России продолжают окружение группировки украинских военных в районе города Авдеевка.

«В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона "ОПФОР"», — объявил Конашенков.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.