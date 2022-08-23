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Предполагаемых убийц девяти россиян нашли через 20 лет по следам на бутылке

СКР нашел обвиняемых в убийстве 9 человек спустя 20 лет по следам пальцев на бутылке водки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Московской области следователи предъявили обвинение двум мужчинам в убийстве девяти человек, совершенном 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Предполагаемые убийцы взяты под стражу.

Уголовное дело о зверских убийствах девяти человек, среди которых 8-летний ребенок, которые были совершены 9 и 10 февраля 2002 года, долгое время пролежало в архиве. Из материалов следовало, что в 2002 году тела семи человек были найдены в деревне Псотино Луховицкого района Московской области в соседних домах. На следующий день в поселке Ряжский Рязанской области обнаружили в доме тела еще двух мужчин с ножевыми ранениями. Следователи установили их причастность к преступлению по следам на бутылке водки, изъятой с места убийства.

Эксперты обнаружили аналогичные следы в дактилоскопической базе. Они совпали с отпечатками пальцев 49-летнего жителя Ставропольского края, ранее судимого за ряд преступлений. СКР показал оперативное видео с обвиняемым.

На кадрах мужчина рассказывает об обстоятельствах расправы. Он говорит, что убийства были совершены топором.

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Любовь Ширижик
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