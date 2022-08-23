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В Госдуме назвали условие возвращения обязательного масочного режима в России

Депутат Тумусов назвал прирост заболеваемости COVID-19 условием введения масочного режима
СюжетМасочный режим:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Обязательный масочный режим может быть возвращен, если заболеваемость коронавирусом вырастет до 60 тысяч человек в сутки. Такое условие назвал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам депутата, в первую очередь каждый должен заботиться о себе, начиная от масочного режима, социальной дистанции и других мер, заканчивая мытьем рук. Однако если цифры будут расти такими же катастрофическим темпами, властям придется принимать меры, добавил Тумусов.

«Если в целом по стране начнет превышать 60 тысяч, то властям придется принимать такого рода меры», — подчеркнул парламентарий.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, кому следует носить маски для защиты от COVID-19. Он указал пациентов с аутоиммунными заболеваниями, принимающих иммуносупрессивную терапию, и людей, проходящих химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.

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Юлия Ямпольская
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