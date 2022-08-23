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Россиянин выстрелил из арбалета в дворника из квартиры на пятом этаже

В Самаре сотрудники МВД задержали 34-летнего мужчину за стрельбу в дворника из арбалета

Фото: Arne Immanuel Bänsch / DPA / Globallookpress.com

В Самаре сотрудники МВД задержали 34-летнего жителя Красноглинского района за стрельбу в работника управляющей компании. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель пресс-службы регионального УМВД Людмила Солдатова.

По данным полиции, вечером 11 августа во внутригородском поселке Мехзавод 24-летний дворник был ранен стрелой из арбалета. Прибывшие на место участковые выяснили, что в молодого человека стреляли из окна на пятом этаже многоквартирного дома.

«Сотрудники полиции провели осмотр, опросили пострадавшего и очевидцев, изъяли предполагаемое орудие преступления — предмет, похожий на арбалет, и стрелы от него. В настоящий момент изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области», — рассказала Солдатова.

Злоумышленника задержали и передали следователям. В отношении него возбудили дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») Уголовного кодекса (УК) РФ. Известно, что фигурант ранее был судим за кражи и применение насилия в отношении представителей власти, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Елизавета Новикова
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