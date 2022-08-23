Внешность Памелы Андерсон на новом фото папарацци смутила фанатов

Брови актрисы Памелы Андерсон смутили поклонников на ее новом фото из Малибу

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон попала в объектив папарацци и подверглась критике в сети. Новые снимки и комментарии поклонников публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость прошлась по улицам Малибу в наряде белого цвета, который состоял из футболки, льняных брюк и резиновых сабо бренда Crocs на небольшом каблуке. Фотографы запечатлели манекенщицу на выходе из кофейни со стаканом в руках. Ее образ дополняли сумка в виде плетеной корзины и солнцезащитные очки в тон образа.

Читателей издания смутила внешность Андерсон на опубликованных кадрах, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Брови выглядят смешно», «Что она сделала со своим лицом», «Памела, сходи к бровисту», «Андерсон заметно постарела», «Стала скучной и блеклой», «Меня смущает ее изменившееся лицо», — высказывались фанаты.

В ноябре 2020 года Памела Андерсон призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По ловам модели, она поправилась на карантине, который вводили из-за пандемии коронавируса. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андресон.

