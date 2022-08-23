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Спящую россиянку изнасиловал пьяный знакомый в квартире

В Петербурге 35-летний мужчина изнасиловал свою спящую знакомую в квартире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина изнасиловал местную жительницу в квартире. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает «Фонтанка».

По данным канала, потерпевшая пришла в гости к другу на улицу Камышова. Они выпивали, и в какой-то момент 35-летняя женщина начала засыпать. Тогда фигурант воспользовался беспомощным состоянием приятельницы и изнасиловал ее. Затем он сбежал с места преступления.

В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого. Известно, что петербурженка работает упаковщицей на производстве матрасов.

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Екатерина Власова
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