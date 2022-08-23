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Воры попали в российский банк через дыру в стене и оставили там трусы

В Петербурге воры пробили дыру в стене банка, взяли видеорегистратор и скинули синие трусы

Фото: Lenta.ru

В Петербурге полиция разыскивает преступников, проникших в отделение российского банка. Об этом сообщает «Фонтанка».

22 августа в правоохранительные органы поступило заявление о взломе в офисе кредитной организации на проспекте Большевиков. Прибывшие по вызову полицейские установили, что ночью воры, отключив сигнализацию, пробили дыру диаметром 50 сантиметров в стене подвального помещения и попали в серверную.

Оказавшиеся внутри банка преступники не стали красть деньги, взяли видеорегистратор, вместо которого оставили синие трусы. Кроме нижнего белья, оперативники нашли на месте преступления другие вещественные доказательства, а именно — следы обуви, отпечатки, штаны, мусорный пакет и пять ломов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Любовь Ширижик
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