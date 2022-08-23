Названы рискующие заработать синдром замороженного плеча группы людей

Травматолог Иванов: синдром замороженного плеча может развиться из-за травм и нагрузки

Так называемый синдром замороженного плеча может развиться из-за некоторых видов травм, неравномерной нагрузки и хронических заболеваний, рассказал травматолог-ортопед областной больницы Химок Марк Иванов. Рискующие заработать такой синдром группы людей он назвал в беседе с «Аргументами и фактами».

Под синдромом замороженного плеча, уточнил Иванов, подразумевают адгезивный капсулит — состояние, когда человек ощущает сильную боль, также присутствует ограничение подвижности в самом суставе. Среди причин синдрома врач перечислил уплотнение или утолщение капсулы плечевого сустава, а также тканей, которые его окружают, и ротатора манжеты плеча.

В группе риска по развитию адгезивного капсулита находятся люди, которые перенесли травмы (ушибы, переломы, в том числе возникшие давно), испытывающие неравномерные нагрузки — например, при работе с частым подъемом рук, продолжил Иванов.

Также, добавил он, синдром может развиться при нарушении метаболических процессов, наследственных патологиях, низкой физической активности и хронических заболеваниях — сахарном диабете, заболеваниях соединительной ткани (например, системных васкулитах, ревматоидном артрите), болезнях щитовидной железы. «В зоне риска находятся люди после операции, когда долгая неподвижность была придана плечевому суставу. В такой ситуации также может случиться такой синдром», — объяснил Иванов.

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