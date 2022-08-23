Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером

Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли гением после работы над фильмом «Без крови»

Актриса Сальма Хайек назвала свою коллегу Анджелину Джоли гением после совместной работы над фильмом «Без крови». Об этом сообщает Deadline.

Джоли выступила режиссером картины, а Хайек и Демиан Бичир исполнили главные роли. Съемки начались летом этого года.

«Анджелина — лучший режиссер, с которым я когда-либо работала. Мне очень понравилось сотрудничать с ней, я наслаждалась каждой секундой. Она гений, и я думаю, что это будет ее лучший фильм. Она действительно проделала потрясающую работу», — сказала актриса.

Она отметила, что была поражена умом и видением Джоли, а также тем, как она контролировала съемочный процесс. По словам Хайек, режиссер отлично ладила с актерами.

«Но больше всего меня поразила ее доброта к каждому человеку на съемочной площадке. Я говорила об этом со своим партнером по фильму Демианом Бичиром, и мы сказали: "Вау, она действительно нечто"», — вспомнила Хайек.

Картина «Без крови» основана на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко. На глаза у главной героини Нины убивают ее родителей, а через несколько десятилетий она случайно встречает убийцу.