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Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером

Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли гением после работы над фильмом «Без крови»

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

Актриса Сальма Хайек назвала свою коллегу Анджелину Джоли гением после совместной работы над фильмом «Без крови». Об этом сообщает Deadline.

Джоли выступила режиссером картины, а Хайек и Демиан Бичир исполнили главные роли. Съемки начались летом этого года.

«Анджелина — лучший режиссер, с которым я когда-либо работала. Мне очень понравилось сотрудничать с ней, я наслаждалась каждой секундой. Она гений, и я думаю, что это будет ее лучший фильм. Она действительно проделала потрясающую работу», — сказала актриса.

Она отметила, что была поражена умом и видением Джоли, а также тем, как она контролировала съемочный процесс. По словам Хайек, режиссер отлично ладила с актерами.

«Но больше всего меня поразила ее доброта к каждому человеку на съемочной площадке. Я говорила об этом со своим партнером по фильму Демианом Бичиром, и мы сказали: "Вау, она действительно нечто"», — вспомнила Хайек.

Картина «Без крови» основана на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко. На глаза у главной героини Нины убивают ее родителей, а через несколько десятилетий она случайно встречает убийцу.

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Марина Погосян
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