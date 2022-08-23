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Популярный производитель чемоданов продал российский бизнес

«Ведомости»: производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Известный производитель чемоданов и сумок Samsonite International продал российский бизнес. Об этом сообщают «Ведомости».

Как стало известно изданию, новыми владельцами стали топ-менеджеры ООО «Самсонайт», которое являлось российским подразделением американского бренда. Отмечается, что официального подтверждения данной информации нет.

В то же время, в отчете компании за первое полугодие 2022 года указано, что она перестала владеть российским подразделением 1 июля. Сумма сделки, которая по данным «СПАРК-Интерфакса» закрылась 8 июля, не разглашается. Издание также отмечает, что с августа магазины Samsonite стали открываться в России под вывеской «Чемодан про».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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