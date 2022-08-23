Сбер договорился о продаже «дочки» в Казахстане

Сбербанк подписал сделку по продаже казахстанской «дочки» с холдингом «Байтерек»

Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в его «дочке» в стране, следует из сообщения банка.

Закрыть сделку планируется в ближайшее время. В публикации уточняется, что Сбер договорился о продаже актива, «руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка».

«Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными», — говорится в сообщении. Работу продолжат и сотрудники казахстанского кредитного учреждения.

В начале марта Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, исключая Швейцарию. Отмечалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудникам и отделениям.