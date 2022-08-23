В Запорожской области Вовк посоветовали немедленно просить убежище в России

Член администрации Запорожья Рогов посоветовал Вовк немедленно просить убежище в России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов посоветовал украинке Наталье Вовк немедленно просить убежище в посольстве России в Эстонии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник объяснил, что лишь такой шаг поможет подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной остаться в живых. Если же она не успеет этого сделать, то украинские спецслужбы избавятся от нее как от опасного свидетеля, предупредил Рогов.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии.