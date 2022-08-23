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Российский полицейский после ссоры с бывшей женой открыл стрельбу по ее сожителю

Пермский полицейский после ссоры с экс-женой выстрелил в ее сожителя и разбил его машину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пермском крае правоохранители задержали местного полицейского за стрельбу из травматического пистолета в мужчину. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 22 августа у дома №70 на улице Ленина двое мужчин поссорились. В какой-то момент гражданский муж женщины брызнул в лицо фигуранту из баллончика и началась потасовка, уточняет URA.RU. Фигурант ударил по машине соперника и два раза выстрелил в него из пистолета. Потерпевший обратился в больницу, и сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Жена полицейского рассказала, что конфликт произошел между бывшими супругами, так как их общий ребенок не хочет жить с матерью и ее сожителем из-за издевок и их регулярного пьянства.

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Екатерина Власова
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