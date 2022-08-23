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Занимавшихся сексом возле окна геев арестовали в Москве

В Москве двух геев, занимавшихся сексом возле окна, отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве арестовали двух геев, занимавшихся сексом у открытого окна. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Baza.

Они будут находиться в СИЗО в течение двух месяцев. Молодым людям вменяют совершение преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста». Им грозит до 20 лет колонии.

По данным издания, поводом для расследования стал секс, которым 21-летний Тимур и 22-летний Даниил занялись у себя дома на подоконнике в 1-м Краснокурсантском проезде. Их увидели соседские мальчики 12 и 13 лет и рассказали матери. Она вызвала полицию, которая задержала любовников.

При этом, как утверждает один из фигурантов, детям все померещилось. По его словам, они вместе с другом разделись, так как чинили трубу, которую прорвало в ванной, и не хотели намочиться.

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Елизавета Новикова
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