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Президент Финляндии оценил возможность налаживания отношений с Россией

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией

Фото: Markku Ulander / globallookpress.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что время для улучшения отношений с Россией на данный момент не пришло. Так он оценил возможность налаживания связей с Москвой, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в условиях текущей ситуации от прежних отношений Москвы и Хельсинки «мало что осталось». «Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», — заключил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что власти страны захотели инвестировать в укрепление границы с Россией. По ее словам, Финляндия не может быть наивной и должна быть готова к любым внешним угрозам, так как у страны есть «агрессивный сосед».

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Виктория Кондратьева
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