Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия захотела укрепить границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Марин заявила о намерении страны укрепить границу с Россией
Санна Марин

Санна Марин. Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Власти Финляндии захотели инвестировать в укрепление границы с Россией. О соответствующем намерении заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает ТАСС.

«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением», — рассказала глава финского кабмина. Она отметила, что Хельсинки вложил много денег в новые истребители и готов инвестировать еще больше.

По словам Марин, Финляндия не может быть наивной, так как у страны есть агрессивный сосед. Она напомнила о необходимости быть готовыми к возможным угрозам. «Мы не будем создавать блоки внутри НАТО, но мы сотрудничаем с НАТО. Мы тесно работаем с альянсом и готовимся к еще более тесному взаимодействию в будущем», — уточнила премьер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв в Волгоградской области
Россияне бросились платить «Миром»
Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций
Предложивший Эстонии награды за танк-памятник россиянин объяснил свое решение
Стоматолог назвала доступные продукты для красивой улыбки
В Греции вернули конфискованную американцами иранскую нефть
Гуляющая в бикини по магазину туристка в Сочи разозлила пользователей сети
Москвичи бросились покупать недвижимость на популярном курорте
Сторонники Трампа испугались протестовать перед штаб-квартирой ФБР
Фото Петросяна с двухлетним сыном тронуло пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.