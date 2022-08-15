Финляндия захотела укрепить границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Марин заявила о намерении страны укрепить границу с Россией

Власти Финляндии захотели инвестировать в укрепление границы с Россией. О соответствующем намерении заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает ТАСС.

«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением», — рассказала глава финского кабмина. Она отметила, что Хельсинки вложил много денег в новые истребители и готов инвестировать еще больше.

По словам Марин, Финляндия не может быть наивной, так как у страны есть агрессивный сосед. Она напомнила о необходимости быть готовыми к возможным угрозам. «Мы не будем создавать блоки внутри НАТО, но мы сотрудничаем с НАТО. Мы тесно работаем с альянсом и готовимся к еще более тесному взаимодействию в будущем», — уточнила премьер.