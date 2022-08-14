Правительство Финляндии обсудит ограничения на поездки россиян

Правительство Финляндии 16 августа обсудит ограничения на поездки россиян в страну

Члены правительства Финляндии 16 августа соберутся, чтобы обсудить ограничения на поездки россиян в страну. Об этом пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, пока у властей страны нет определенной позиции по вопросу ограничения на въезд россиян. Министерство иностранных дел сейчас рассматривает различные варианты ограничений, среди которых — усложнение получения туристической визы.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также добавил, что рассматривает возможность сокращения дней приема заявлений на туристические визы в России до одного дня в неделю. Таким образом страна существенно замедлит выдачу туристических виз в России. Кроме того, власти Финляндии могут ограничить россиянам транзитный туризм в Европу.