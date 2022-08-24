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Китай направил 13 самолетов и 4 военных корабля к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 13 самолетов и 4 военных кораблей КНР

Фото: Aly Song / Reuters

Вооруженные силы Тайваня в среду, 24 августа, зафиксировали приближение 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке оборонного ведомства Тайваня, на которую ссылается РИА Новости.

Уточняется, что два истребителя Су-30 пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.

4 августа Китай начал масштабные военные учения вокруг острова в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первые недели после ее поездки количество приблизившихся к острову военных самолетов НОАК могло превышать 20.

Официальные отношения между правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. Это произошло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли в гражданской войне с Компартией Китая и перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между сторонами возобновились только в конце 1980-х годов.

Виктория Кондратьева
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