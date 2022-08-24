Эксперт посоветовал российским авторам YouTube-каналов готовить альтернативу

Владимир Зыков: российским авторам YouTube-каналов нужно готовить дополнительный плацдарм

«Очевидно, что YouTube сжимает санкционные клещи, они все активнее начинают доказывать свою политическую ангажированность и то, что будут выполнять все прихоти американского Госдепа и тех, кто с ними связан», — прокомментировал «Ленте.ру» действия видеохостинга Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), комментируя блокировку официального аккаунта КамАЗа принадлежащим компании Google видеохостингом.

«В целом того факта, что Google — несвободная площадка для обмена мнениями, для размещения информации о своей компании, организации, о себе лично, многие еще не понимают и думают, что это никогда не коснется их самих — это все про политику. На самом деле нужно понимать, что Google в качестве площадки для размещения какой-либо информации становится все опаснее для российских людей — как физлиц, так и предпринимателей, организаций, в том числе компаний с госучастием. В какой-то момент Google может просто заблокировать ваше присутствие на своей площадке — на YouTube», — добавил он

Эксперт напомнил, что компании Google принадлежит не только YouTube, но и другие площадки — Gmail, Chrome, аналитические счетчики, системы обхода ботов и так далее. По его словам, нельзя быть уверенным, что Google посредством этих сервисов не начнет воздействовать на того, кого считает неугодным Западу.

«Напомню, что большое количество российских СМИ уже заблокировано и, так как у нас цензурирование российских СМИ западными площадками запрещено, за одно это YouTube грозит блокировка. Компаниям и физическим лицам надо готовиться к тому, что рано или поздно либо их заблокирует YouTube, либо Российская Федерация заблокирует видеохостинг. Это значит, что нужно готовить дополнительный плацдарм, регистрироваться на видеохостинге «ВКонтакте» и Rutube, иначе блокировка их аккаунта или YouTube в целом может стать для них неожиданностью», — резюмировал эксперт.

Ранее в своем официальном Telegram-канале российский автопроизводитель КамАЗ сообщил о пожизненной блокировке аккаунта компании в YouTube.

«Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — отмечалось в сообщении, адресованном КамАЗу компанией Google.

Пресс-служба КамАЗа сообщила, что, несмотря на блокировку на YouTube, продолжит свою деятельность на других площадках, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Rutube и других.

