Россиянам перечислили главную базовую одежду и обувь на осень

The Symbol: тренчи и высокие сапоги на плоской подошве — главные базовые вещи на осень

Редакторы журнала The Symbol перечислили россиянам главную базовую одежду и обувь на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты внесли в список необходимых в грядущем сезоне вещей классический тренч бежевого оттенка, который, по их словам, может стать основой как для сдержанных, так и для более ярких образов. Кроме того, в качестве верхней одежды они порекомендовали использовать объемные шерстяные жакеты бежевого, серого или черного цветов. В то же время журналисты посоветовали приобрести трикотажные платья с гладкой фактурой взамен данным изделиям в рубчик, а также добавить в гардероб темно-синие или голубые джинсы прямого кроя с высокой посадкой и широкие костюмные брюки со складками на талии.

Что касается обуви — следует выбирать массивные лоферы и высокие сапоги на плоской подошве. Последние станут незаменимой вещью в холодную дождливую погоду отметили специалисты.

Ранее в августе редактор Элиза Хубер назвала вышедшую из моды одежду на осень и ее замену. По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальность утратят блейзеры из искусственной кожи, которые уступят место курткам из натуральных материалов. В то же время на смену облегающим штанам с разрезами в районе щиколоток придут брюки с широкими штанинами, а трикотажные изделия в рубчик окажутся заменены платьями-комбинациями длины макси.