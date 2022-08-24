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Названа вышедшая из моды одежда на осень

Редактор Who What Wear назвала мини-юбки и расклешенные джинсы вышедшей из моды одеждой

Фото: Fendi

Редактор модного портала Who What Wear Элиза Хубер назвала вышедшую из моды одежду на осень и ее замену. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальность утратят блейзеры из искусственной кожи, которые уступят место курткам из натуральных материалов. В то же время на смену облегающим штанам с разрезами в районе щиколоток придут брюки с широкими штанинами, а трикотажные изделия в рубчик окажутся заменены платьями-комбинациями длины макси.

Кроме того, в тренде окажутся высокие носки, которые вытеснят колготки, и изделия «весенних» цветов: пастельных зеленого, желтого, розового и синего, отметила журналистка. В свою очередь, балетки и ботфорты займут лидирующую позицию по отношению к сабо и ботинкам челси, а джинсы свободного кроя и юбки длины макси и миди станут популярнее расклешенных брюк и плиссированных мини-юбок, пояснила эксперт.

Ранее в августе модный редактор Кейтлин Эгнью назвала трендовую одежду на осень 2022 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне в моду войдут наряды розового цвета, а также деловые костюмы ярких оттенков, например зеленого, неоново-желтого и синего. В то же время актуальными станут украшенные блестками и пайетками изделия в стиле диско, которые были представлены такими брендами, как Alexander McQueen и Givenchy.

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Алина Гостева
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