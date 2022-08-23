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Одежда в школьном стиле станет трендом для взрослых

Elle: плиссированные клетчатые юбки и галстуки в школьном стиле станут трендом осени

Фото: Shutterstock

Модный редактор портала Elle Кейтлин Эгнью назвала трендовую одежду на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, в грядущем сезоне в моду войдут наряды розового цвета, а также деловые костюмы ярких оттенков, например зеленого, неоново-желтого и синего. В то же время актуальными станут украшенные блестками и пайетками изделия в стиле диско, которые были представлены такими брендами, как Alexander McQueen и Givenchy.

Помимо того, популярность обретут вещи, вдохновленные одеждой для горнолыжного спорта, и анималистические принты, отсылающие к моде 2000-х годов. Также журналистка включила в перечень прозрачные предметы гардероба, которые можно было видеть на показах марок Erdem, Prada и Bottega Veneta, и одежду в школьном стиле для взрослых, в том числе плиссированные клетчатые юбки и галстуки из коллекций Miu Miu и Louis Vuitton.

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Кроме того, в центре внимания окажутся монохромные черные наряды, ориентированные на готическую эстетику, и образы с сюрреалистичными принтами и необычными деталями. Дополнят список трендов пальто длины макси и изделия из искусственного меха, отметила Эгнью.

Ранее в августе редактор Максин Эггенбергер назвала трендовую обувь на осень 2022 года. Актуальными в грядущем сезоне окажутся изделия на высоких шпильках, которые были представлены такими брендами, как Blumarine и Vivienne Westwood. Популярными станут сапоги и ботинки, украшенные кристаллами или драгоценными камнями, отметила эксперт.

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Алина Гостева
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