Названа трендовая обувь на осень

Who What Wear: берцы и сапоги в ковбойском стиле стали трендовой обувью на осень

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала трендовую обувь на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Актуальными в грядущем сезоне окажутся изделия на высоких шпильках, которые были представлены такими брендами, как Blumarine и Vivienne Westwood. Кроме того, популярными станут сапоги и ботинки, украшенные кристаллами или драгоценными камнями, отметила эксперт. Подобные модели, например, вошли в коллекцию марки Jil Sander.

В то же время журналистка включила в данный перечень обувь на платформе, сапоги в ковбойском стиле и берцы, отсылающие к гранж-культуре 1990-х годов. Также список пополнят ботинки оттенка металлик, которые можно было видеть на показах брендов Emporio Armani и Courreges, добавила Эггенбергер.

Ранее в августе Максин Эггенбергер также назвала самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Популярными в грядущем сезоне станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки. Данные тона были представлены различными кутюрье на показах и обрели множество поклонников. Кроме того, в трендах окажутся изделия в шоколадной гамме.