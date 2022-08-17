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Названы самые модные цвета одежды на осень

Who What Wear: кремовый и шоколадный — самые модные цвета одежды на осень

Фото: Clarisse Meyer / Unsplash

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, популярными в грядущем сезоне станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки. Данные тона были представлены различными кутюрье на показах и обрели множество поклонников. Кроме того, лидировать начнут изделия в шоколадной гамме. «Поскольку мода 1990-х продолжает оказывать влияние на последние коллекции, дизайнеры исследовали архивы и вернули цвет, который когда-то вызывал разногласия, но теперь стал обожаемым в модных кругах, — коричневый. Это не оттенок молочного шоколада — это чистое какао», — отметила эксперт.

В то же время в список актуальных вошли охра, розовый и черный цвета, а также металлик. «Просмотрев буквально тысячи образов с подиумов за последние несколько дней, я могу сделать один вывод: этой осенью мы все будем носить монохромные черные наряды», — подчеркнула Эггенбергер.

Ранее в августе редактор Юсра Сиддики предрекла массовую популярность одному цвету одежды через полгода. По словам эксперта, несмотря на остающиеся в моде нейтральные тона, трендовыми в настоящее время становятся также яркие оттенки, например фуксия, оранжевый и кобальтовый. При этом все чаще в линейках модных брендов и гардеробах знаменитостей появляется небесно-голубой цвет, который, по мнению журналистки, займет лидирующее положение через шесть месяцев.

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Алина Гостева
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