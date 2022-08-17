Названы самые модные цвета одежды на осень

Who What Wear: кремовый и шоколадный — самые модные цвета одежды на осень

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, популярными в грядущем сезоне станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки. Данные тона были представлены различными кутюрье на показах и обрели множество поклонников. Кроме того, лидировать начнут изделия в шоколадной гамме. «Поскольку мода 1990-х продолжает оказывать влияние на последние коллекции, дизайнеры исследовали архивы и вернули цвет, который когда-то вызывал разногласия, но теперь стал обожаемым в модных кругах, — коричневый. Это не оттенок молочного шоколада — это чистое какао», — отметила эксперт.

В то же время в список актуальных вошли охра, розовый и черный цвета, а также металлик. «Просмотрев буквально тысячи образов с подиумов за последние несколько дней, я могу сделать один вывод: этой осенью мы все будем носить монохромные черные наряды», — подчеркнула Эггенбергер.

Ранее в августе редактор Юсра Сиддики предрекла массовую популярность одному цвету одежды через полгода. По словам эксперта, несмотря на остающиеся в моде нейтральные тона, трендовыми в настоящее время становятся также яркие оттенки, например фуксия, оранжевый и кобальтовый. При этом все чаще в линейках модных брендов и гардеробах знаменитостей появляется небесно-голубой цвет, который, по мнению журналистки, займет лидирующее положение через шесть месяцев.