Одному яркому цвету одежды предрекли популярность через полгода

Редактор Юсра Сиддики: одежда небесно-голубого цвета станет трендом через полгода

Редактор модного портала Who What Wear Юсра Сиддики предрекла массовую популярность одному цвету одежды через полгода. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, несмотря на остающиеся в моде нейтральные тона, трендовыми в настоящее время становятся также яркие оттенки, например фуксия, оранжевый и кобальтовый. При этом все чаще в линейках модных брендов и гардеробах знаменитостей появляется небесно-голубой цвет, который, по мнению журналистки, займет лидирующее положение через шесть месяцев.

Так, например, данный лазурный оттенок был представлен в осенне-зимней коллекции 2022 года марки Balenciaga. Кроме того, соответствующий наряд выбрала для посещения церемонии вручения кинопремии «Оскар» телезвезда Ким Кардашьян, отметила Сиддики. В качестве примера она также привела несколько образов, включающих предметы гардероба, аксессуары и обувь данной расцветки: от асимметричных топов и облегающих платьев до балеток, сумок и шуб.

В июне основательница журнала Style и школы стиля Полли Рыжова перечислила россиянкам самые модные цвета на лето 2022 года. По словам стилистки, трендом сезона являются не только яркие оттенки, но и пастельная гамма. Таким образом, одним из самых актуальных цветов эксперт назвала зефирный розовый. При этом главным оттенком года остается сиренево-синий, которому институт Pantone дал название Very Peri.