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Одному яркому цвету одежды предрекли популярность через полгода

Редактор Юсра Сиддики: одежда небесно-голубого цвета станет трендом через полгода

Фото: @nnennaechem

Редактор модного портала Who What Wear Юсра Сиддики предрекла массовую популярность одному цвету одежды через полгода. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, несмотря на остающиеся в моде нейтральные тона, трендовыми в настоящее время становятся также яркие оттенки, например фуксия, оранжевый и кобальтовый. При этом все чаще в линейках модных брендов и гардеробах знаменитостей появляется небесно-голубой цвет, который, по мнению журналистки, займет лидирующее положение через шесть месяцев.

Так, например, данный лазурный оттенок был представлен в осенне-зимней коллекции 2022 года марки Balenciaga. Кроме того, соответствующий наряд выбрала для посещения церемонии вручения кинопремии «Оскар» телезвезда Ким Кардашьян, отметила Сиддики. В качестве примера она также привела несколько образов, включающих предметы гардероба, аксессуары и обувь данной расцветки: от асимметричных топов и облегающих платьев до балеток, сумок и шуб.

В июне основательница журнала Style и школы стиля Полли Рыжова перечислила россиянкам самые модные цвета на лето 2022 года. По словам стилистки, трендом сезона являются не только яркие оттенки, но и пастельная гамма. Таким образом, одним из самых актуальных цветов эксперт назвала зефирный розовый. При этом главным оттенком года остается сиренево-синий, которому институт Pantone дал название Very Peri.

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Алина Гостева
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