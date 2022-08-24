Слепая девушка прозрела благодаря возлюбленному и впервые увидела его лицо

В США слепая девушка прозрела после хирургической операции и впервые увидела возлюбленного

В США слепая девушка впервые увидела возлюбленного и удивилась его привлекательности, когда прозрела после операции, состоявшейся благодаря его помощи. Об этом сообщает New York Post.

24-летняя София почти полностью лишилась зрения около шести лет назад. Однажды она проснулась и поняла, что с ее глазами что-то случилось. Она не могла их сфокусировать и видела лишь размытые контуры предметов. Сначала девушка приняла это за симптом аллергии, но зрение продолжало ухудшаться. Тогда она забила тревогу и обратилась к врачу. У нее диагностировали кератоконус — тяжелое глазное заболевание, при котором роговица деформируется и принимает коническую форму.

Несмотря на проблемы со зрением, София смогла поступить в университет и начала изучать психологию. Во время учебы она познакомилась с Кристианом и быстро с ним подружилась. Молодой человек поддерживал девушку, когда ее состояние ухудшалось. Он решил побольше узнать о ее болезни и обнаружил, что она излечима. Для восстановления зрения требовалась хирургическая операция.

«Единственная загвоздка заключалась в том, что операция стоила больше 19 тысяч долларов. Моя медицинская страховка не покрывала расходы, поэтому я не очень на нее надеялась, — рассказывает София. — Но Кристиан организовал сбор средств и собрал нужную сумму всего за пять недель».

Девушка вновь обрела зрение в августе 2019 года. По ее словам, после операции она впервые смогла разглядеть лицо Кристиана и удивилась, насколько он красивый. Позднее София поняла, что влюблена в него и, набравшись смелости, призналась ему в своих чувствах. Они начали встречаться и в 2021 году поженились.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии, ослепшая 10 лет назад, вернула себе зрение необычным образом. 24-летняя Лиза Рейд случайно ударилась головой о стол, когда наклонялась погладить собаку-поводыря, и на следующий день проснулась уже зрячей.