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Супруги получили срок за изнасилование и убийство путешествующей россиянки

В Екатеринбурге суд дал рецидивисту 23 года за изнасилование и убийство туристки

Фото: Анастасия Мухина / e1.ru

Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор супругам, которые изнасиловали и убили туристку. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

Осуждены 44-летний рецидивист Алексей Еремеев и его гражданская жена 26-летняя Ольга Васева, их жертвой стала 35-летняя Анастасия Пыхтеева, отправившаяся путешествовать из Перми, уточняет E1.ru.

Еремеев получил 23 года колонии строгого режима, Васева осуждена на 9 лет.

Пыхтеева отправилась сплавляться на байдарке в конце мая 2021 года, а 2 июня ее родственники забили тревогу в связи с ее исчезновением. Рецидивист Еремеев скрылся от административного надзора и вместе с Васевой прятался в парке «Оленьи ручьи», питаясь крадеными продуктами. По данным следствия, пьяная пара заметила палатку туристки. Ее выманили оттуда под предлогом кражи байдарки, после чего Еремеев избил ее деревянной палкой, изнасиловал и задушил. После чего он нанес жертве еще несколько ударов ножом. Васева все это время удерживала Пыхтееву. Тело убийцы бросили в лесу.

Супруги похитили у погибшей имущество и банковскую карту, которую использовали для оплаты в местном магазине. Так следствие вышло на след убийц. Их задержали 3 июня 2021 года. При этом Еремеев натравил на полицейских овчарку, сообщил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Позже силовики установили его причастность к нескольким кражам у местных жителей.

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Любовь Ширижик
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