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Вашингтону спрогнозировали остановку экспорта СПГ в Европу

Аналитик Белова прогнозирует остановку экспорта СПГ из США в Европу из-за роста цен

Фото: Chen Aizhu / Reuters

Рост цен на газ на внутреннем американском рынке может спровоцировать ситуацию, при которой власти страны будут вынуждены остановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу «в интересах национальной безопасности». Такой прогноз в интервью РИА Новости дала директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.

Она пояснила, что высокие цены на газ в Европе сохраняют для европейцев привлекательность покупки американского СПГ.

«Европа будет покупать американский СПГ по любым ценам. При этом, правда, не стоит забывать, что растущие цены на газ в США больно бьют по местным потребителям, поэтому мы можем столкнуться с ситуацией, когда экспорт газа из США, который, кстати, регулируется путем выдачи соответствующих лицензий, будет остановлен в интересах национальной безопасности», — отметила Белова.

По ее словам, при текущих котировках на газ в Европе — около 3000 долларов за тысячу кубометров на бирже — поставки сжиженного газа из США потеряют экономический смысл для европейцев лишь на уровне 2840 долларов за тысячу кубометров, что почти в восемь раз выше текущих позиций.

При этом цены на газ, отмечает аналитик, продолжат расти. Основным фактором для этого является рост стоимости котировок в Европе и в АТР из-за дефицита «голубого топлива».

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал уникальной ситуацию на европейском рынке газа. По его словам, если прошлые скачки цен быстро сменялись спадом, то в этот раз падения не происходит из-за сочетания сразу двух факторов: аварии на заводе по производству СПГ в США и сокращения поставок по «Северному потоку».

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Марина Совина
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