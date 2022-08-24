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Российские хакеры атаковали сайт налоговой службы Молдавии

Хакеры из Killnet сообщили об атаке на сайт налоговой службы Молдавии

Фото: Shutterstock

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Государственной налоговой службы Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале хакерского объединения.

«Это единый ресурс налоговой, там заказываются фискальные накладные, там же сдается налоговая и статистическая отчетность, там же выдаются акцизные марки, там же инфо по предприятиям, там же услуга/ресурс электронной фактуры, к которому привязаны все госорганизации», — говорится в сообщении хакеров.

Как уточняется, атака проведена в последние дни сдачи налоговых и статистических отчетов за предыдущий месяц. «В общем, в налоговой ближайшие дни будет жарко», — добавили в Killnet.

Хакерская группа анонсировала атаку на госорганы Молдавии 22 августа. Так хакеры отреагировали на критику в отношении президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине со стороны бывшего министра обороны Молдавии Анатола Шалару.

17 августа сообщалось, что хакеры из Killnet атаковали десятки эстонских сайтов в ответ на демонтаж памятника Т-34 в Нарве. В частности, атаке подверглись ресурсы финансовых организаций, банков и сервисов, связанных с государственными услугами.

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Денис Савосин
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