Российские хакеры атаковали сайт налоговой службы Молдавии

Хакеры из Killnet сообщили об атаке на сайт налоговой службы Молдавии

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Государственной налоговой службы Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале хакерского объединения.

«Это единый ресурс налоговой, там заказываются фискальные накладные, там же сдается налоговая и статистическая отчетность, там же выдаются акцизные марки, там же инфо по предприятиям, там же услуга/ресурс электронной фактуры, к которому привязаны все госорганизации», — говорится в сообщении хакеров.

Как уточняется, атака проведена в последние дни сдачи налоговых и статистических отчетов за предыдущий месяц. «В общем, в налоговой ближайшие дни будет жарко», — добавили в Killnet.

Хакерская группа анонсировала атаку на госорганы Молдавии 22 августа. Так хакеры отреагировали на критику в отношении президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине со стороны бывшего министра обороны Молдавии Анатола Шалару.

17 августа сообщалось, что хакеры из Killnet атаковали десятки эстонских сайтов в ответ на демонтаж памятника Т-34 в Нарве. В частности, атаке подверглись ресурсы финансовых организаций, банков и сервисов, связанных с государственными услугами.