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Стала известна судьба уволенного из «Магнита» за «прогулы» участника СВО

Уволенный из воронежского «Магнита» за прогулы участник СВО решил не возвращаться к работе
Начало событий в новости Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сотрудник воронежского филиала компании «Магнит» Андрей Ш., уволенный из организации по статье за «прогулы», в то время как он участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине, решил не возвращаться на работу. О судьбе россиянина рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Об увольнении россиянина стало известно 22 августа. 39-летний IT-специалист компании «Магнит», состоял в мобильном резерве военкомата, заключил краткосрочный контракт для участия в СВО и убыл для выполнения боевых задач. В бою россиянин получил ранение и оказался в госпитале. Когда спустя несколько месяцев россиянин вернулся домой, то обнаружил, что в компании его уже уволили, несмотря на то что военкомат оповещал работодателя о прохождении их сотрудником службы по контракту.

По словам парламентария, обратившего внимание на увольнение россиянина, во время встречи с руководством филиала, бывшему работнику пообещали, что приказ о его увольнении по статье будет отменен, однако мужчина решил больше не сотрудничать с компанией и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бывшему IT-специалисту «Магнита» выплатят все положенные компенсации.

«Тем не менее вопросы к "Магниту" остаются. Здесь не видят ничего странного в увольнении добровольцев по порочащим основаниям. В этой связи я обратился также к руководству Минпромторга», — заявил депутат.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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