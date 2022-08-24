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МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке украинских командиров

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке двух украинских командиров

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress.com

МВД России объявило о награде в миллион рублей за помощь в поимке двух командиров украинских нацбатальонов Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчин обвиняют по статье по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») Уголовного кодекса (УК) РФ. По данным полиции, фигуранты пытали российских военных и убивали их с особой жестокостью.

Немичев и Величко объявлены в межгосударственный розыск и заочно арестованы. Кроме того, их включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

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Елизавета Новикова
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