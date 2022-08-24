МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке украинских командиров

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке двух украинских командиров

МВД России объявило о награде в миллион рублей за помощь в поимке двух командиров украинских нацбатальонов Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчин обвиняют по статье по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») Уголовного кодекса (УК) РФ. По данным полиции, фигуранты пытали российских военных и убивали их с особой жестокостью.

Немичев и Величко объявлены в межгосударственный розыск и заочно арестованы. Кроме того, их включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».