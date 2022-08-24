Посол России на Кипре рассказал о получении угроз в день убийства Дугиной

Посол России на Кипре Осадчий рассказал о получении угроз в день убийства Дугиной

Сотрудники посольства России на Кипре получили угрозы в день, когда была убита журналистка и политолог Дарья Дугина. Об этом рассказал российский посол в республике Станислав Осадчий, цитату приводит ТАСС.

«В день трагической гибели Дарьи Дугиной в посольство позвонил один человек. Звонивший на плохом английском языке, с характерным акцентом произнес: "Вы следующие"», — поделился дипломат. Кроме того, вечером в среду, 24 августа, украинская диаспора намерена провести крупный митинг перед зданием российского посольства, в ходе которого его угрожают закидать камнями и облить краской.

По словам Осадчего, дипломаты обратились в местную полицию по обоим поводам и рассчитывают, что органы правопорядка не допустят такого развития событий.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. Его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Наталья Вовк.