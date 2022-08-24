Врач предупредил об опасности отказа от жаропонижающих при температуре

Врач Продеус заявил, что отказ от жаропонижающих при температуре может вызвать судороги

Врач-иммунолог, педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности отказа от жаропонижающих препаратов при высокой температуре. В ролике, опубликованном в его Telegram-канале, специалист рассказал, что жар у детей может вызвать судороги.

«Температура — это, по сути дела, показатель болезни. Жаропонижающих у детей два — парацетамол и ибупрофен», — объяснил педиатр. По его словам, медики не советуют избегать приема этих лекарств при жаре.

«Сильно высокая температура может привести к судорогам, и уже лечить будем не только инфекцию, но и заболевание в виде судорог», — заявил телеврач. По этой причине жаропонижающие препараты крайне рекомендуются к приему детям при температуре выше 38 градусов, подчеркнул он.

Ранее Продеус сравнил опасность гриппа и коронавируса. Медик рассказал, что грипп может протекать тяжелее COVID-19. По его словам, в этом году ожидаются штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах.