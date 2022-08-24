Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности отказа от жаропонижающих при температуре

Врач Продеус заявил, что отказ от жаропонижающих при температуре может вызвать судороги

Фото: Shutterstock

Врач-иммунолог, педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности отказа от жаропонижающих препаратов при высокой температуре. В ролике, опубликованном в его Telegram-канале, специалист рассказал, что жар у детей может вызвать судороги.

«Температура — это, по сути дела, показатель болезни. Жаропонижающих у детей два — парацетамол и ибупрофен», — объяснил педиатр. По его словам, медики не советуют избегать приема этих лекарств при жаре.

«Сильно высокая температура может привести к судорогам, и уже лечить будем не только инфекцию, но и заболевание в виде судорог», — заявил телеврач. По этой причине жаропонижающие препараты крайне рекомендуются к приему детям при температуре выше 38 градусов, подчеркнул он.

Ранее Продеус сравнил опасность гриппа и коронавируса. Медик рассказал, что грипп может протекать тяжелее COVID-19. По его словам, в этом году ожидаются штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Захарова предупредила власти Латвии о расколе внутри страны из-за памятников
Житель Подмосковья поджег храм и зарезал его настоятеля
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства главы администрации Михайловки
Выплаты клубам РПЛ вырастут в 4,5 раза
Учителя воскресной школы задержали за убийство настоятеля подмосковной церкви
Стала известна судьба уволенного из «Магнита» за «прогулы» участника СВО
В ДНР заявили о готовности мест для трибунала
Военный аналитик назвал способ уничтожить американские ракеты на Украине
Россиянам перечислили главную базовую одежду и обувь на осень
В ЛНР стало известно о погибших после обстрела в Ровеньках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.