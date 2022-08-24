Небензя показал мины «Лепесток» на заседании Совбеза ООН

Постпред при ООН Небензя показал на заседании Совбеза мины «Лепесток», используемые ВСУ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал на заседании Совбеза мины «Лепесток», используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) при обстрелах жилых районов Донецкой народной республики (ДНР), и продемонстрировал их малозаметность. Об этом сообщают РИА Новости

«Это мини-мина, Вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности. Мы настоятельно призываем осудить киевский режим за использование этих негуманных методов ведения войны», — рассказал постпред.

Дипломат также рассказал, что дети Донбасса нередко принимают эти мины за игрушку и берут их в руки, после чего мина детонирует. Он отметил, что от этих мин уже пострадало 47 человек.

Ранее Небензя заявил, что помощь Запада затягивает агонию киевского режима, но не сможет предотвратить скорое фиаско действующей украинской власти. В заключение своей речи в Совбезе дипломат пожелал украинскому народу наконец обрести свободу и построить здоровое общество, в котором люди могли бы жить в мире со своими соседями.

