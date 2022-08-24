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В Японии задумали увеличить число атомных реакторов

Yomiuri: правительство Японии увеличит до 17 число действующих атомных реакторов в стране

Фото: Kyodo / Reuters

Правительство Японии рассчитывает к лету 2023 года увеличить до 17 число действующих атомных реакторов в стране, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны. Об этом пишет газета Yomiuri.

В частности, планируется перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС «Касивадзаки-Карива», второго энергоблока АЭС «Онагава», первого и второго блока АЭС «Такахама», второго блока АЭС «Симанэ» и седьмого энергоблока АЭС «Токай-2».

Отмечается, что операторы станций «Онагава», «Такахама» и «Симанэ» уже получили необходимое одобрение местных администраций и сейчас завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на АЭС.

Также ожидается, что министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность повышения максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. В настоящее время срок работы реакторов ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.

Ранее сообщалось, что управление по ядерному регулированию Японии (УЯР) предварительно одобрило план энергетической компании Tokyo Electric Power (ТЕРСО) по сливу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Сброс воды должен начаться весной 2023 года, при этом жидкость будут сливать через тоннель на расстоянии одного километра от побережья, в том районе, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла.

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Марина Совина
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