Япония одобрила план по сливу радиоактивной воды в море

УЯР Японии одобрило предварительный план слива воды с АЭС «Фукусима-1» в море

Управление по ядерному регулированию Японии (УЯР) предварительно одобрило план энергетической компании Tokyo Electric Power (ТЕРСО) по сливу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». О решении сообщает Reuters, ссылаясь на национальное общественное телевидение NHK.

ТЕРСО планирует фильтровать загрязненную радиоактивными веществами воду для удаления изотопов, оставив только тритий, который не удается извлечь технически. Затем компания будет разбавлять воду до тех пор, пока объемы трития не уменьшатся до нормативного значения — после этого вода отправится в море. Сброс воды должен начаться весной 2023 года, при этом жидкость будут сливать через тоннель на расстоянии одного километра от побережья, в том районе, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла.

Официальное утверждение плана произойдет после обработки опроса общественного мнения в течение месяца, однако заявление агентства серьезно беспокоит местных жителей и рыбаков. С критикой также выступили соседние государства — Китай и Южная Корея. Остается неясным, как правительство сможет убедить граждан в преимуществах такого решения.

Впервые об официальном решении начать сливать воду с аварийной АЭС власти Японии объявили в апреле 2021 года. Правительство объяснило необходимость прекратить хранение «чистой» воды в ректорах тем, что постоянно образующаяся загрязненная вода мешает очищению.

В конце марта того же года на территории АЭС «Фукусима-1» в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу, излучающую радиацию. В феврале в водах префектуры Фукусима в Японии впервые за два года выловили зараженную рыбу.

Радиоактивная вода на АЭС появилась после того, как 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. В результате стихийного бедствия погибло более 18 тысяч человек.