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Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» обвинил Шевчука и Макаревича в звездной болезни

Вадим Самойлов заявил, что Шевчук и Макаревич не разобрались в ситуации на Украине

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Музыкант Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» обвинил лидера ДДТ Юрия Шевчука и лидера «Машины времени» Андрея Макаревича в звездной болезни, которая застилает глаза человеку в оценке реальности. Об этом сообщает «АиФ».

Самойлов заявил, что осудившие спецоперацию коллеги не разобрались в ситуации на Украине. Он добавил, что не знает, что помешало артистам изучить этот вопрос.

«Все нужно рассматривать в комплексе. Любой здравомыслящий человек понимает, что война началась восемь лет назад, а подготовка к ней еще раньше. И причиной ее стал госпереворот и пришедший к власти нацистский режим», — считает экс-участник «Агаты Кристи».

Он заявил, что сам не поддерживает войны, но России, по его словам, не оставили выбора. «Мои коллеги из рок-цеха не хотят этого понимать, поэтому занимают антивоенную позицию», — добавил Самойлов.

26 июля стало известно, что Вадим Самойлов решил участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область). Музыкант пойдет на выборы, которые состоятся 11 сентября, не от какой-либо партии, а в качестве кандидата-самовыдвиженца.

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Евгений Шульгин
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