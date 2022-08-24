Сообщение о массовых СМС-рассылках жителям Севастополя оказалось недостоверным

Сообщение с рекомендацией не покидать дома жителям Севастополя оказалось недостоверным

Сообщение о массовых СМС-рассылках с рекомендацией не покидать дома жителям Севастополя оказалось недостоверным.

В понедельник, 22 августа, в тематическом сообществе «Северная сторона — Севастополь» в соцсети «ВКонтакте», которое освещает происходящее в Севастополе и насчитывает свыше 25 тысяч подписчиков, появился пост с прикрепленным скрином СМС-сообщения — в нем сказано, что горожанам якобы следует в ближайшее время избегать мест массового скопления людей, а также не рекомендуется покидать дом «без острой необходимости».

Автором поста указана местная жительница, в публикации она обращается к другим пользователям с вопросом, приходили ли им подобные уведомления. Многие участники группы откликнулись на пост, подтвердили получение аналогичных сведений, однако обратили внимание на то, что абсолютно идентичные тексты поступали с разных номеров с телефонными кодами Турции (+90) и Азербайджана (+994) — и пришли к выводу, что рассылка могла быть фейковой.

На следующий день, 23 августа, пресс-служба правительства города подтвердила подозрения жителей Севастополя и назвала распространившиеся в сети данные фейковыми. «Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам (ТВ, Радио, громкоговорители)», — заверили представители администрации и предположили, что рассылка с неизвестных номеров была произведена с целью посеять панику среди населения.

В свою очередь в силовых структурах города также назвали указанные сообщения не соответствующими действительности. «Содержимое этих сообщений не имеет никакого отношения к реальной обстановке в Севастополе. В городе все под контролем. Горожане живут привычной жизнью, все функционирует», — отметил представитель правоохранительных органов и добавил, что массовая рассылка с использованием средств IP-телефонии может быть продуктом работы Центра информационно-психологических операций Украины.

Публикация сообщества во «ВКонтакте» фактически не получила широкого охвата в СМИ и соцсетях. В большинстве постов и материалов, посвященных данной теме, журналисты и администраторы новостных каналов призывали читателей не верить распространяемым в СМС-сообщениях сведениям, а также приводили официальный комментарий властей. В частности, такие публикации появились в Telegram-канале «ЧП Севастополь», на порталах «Лента новостей Крыма», «Вести Крыма», «Новый Севастополь», «Независимое телевидение Севастополя», «Голос Севастополя», Flash Crimea.