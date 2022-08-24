Российский военный на пенсии получил штраф в три миллиона за фейки об армии

В Сочи военного пенсионера оштрафовали на 3 млн рублей за фейки о спецоперации и ВС РФ

Центральный районный суд Сочи приговорил к штрафу в три миллиона рублей военного пенсионера Евгения Золотова за фейки, распространенные в соцсети, о проводимой спецоперации России на Украине и Вооруженных силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, совершенное по мотивам политической и национальной ненависти»). При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в частности наличие на иждивении детей, содействие следствию, положительные характеристики. Кроме того, Золотов является военным пенсионером по выслуге лет.

Из приговора следует, что подсудимый с 1 по 19 марта публиковал на своей странице в соцсети заведомо недостоверные сведения о ходе спецоперации, указывая на некомпетентность российской армии, и выражал пренебрежительное и оскорбительное отношение к российским военнослужащим. На суде Золотов признал вину и раскаялся, но от дачи показаний отказался.