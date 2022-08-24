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Присяжные признали виновными Елену Белую и Элину Сушкевич

Присяжные признали виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве новорожденного
Елена Белая

Елена Белая. Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Присяжные Московского областного суда признали виновными Елену Белую и Элину Сушкевич в убийстве новорожденного, передает корреспондент «Ленты.ру».

Они также сочли, что оба врача недостойны снисхождения. Вердикт был оглашен в ночь на среду, 24 августа. Следующее заседание, на котором стороны обсудят последствия этого решения, назначено на 30 августа.

«В ходе суда было доказано, что ребенок был убит из желания не портить статистические показатели работы роддома и избежать наказания — Белая и Сушкевич были уверены, что мальчик не выживет. Но судебно-медицинская экспертиза это опровергла — ребенок был жизнеспособным», — сказала «Ленте.ру» представитель потерпевших Лариса Гусева.

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2 июля 2019

Одилжон Амиров родился около 04:30 6 ноября 2018 года в Роддоме №4 Калининграда, глубоко недоношенным — на 24 неделе беременности. До 08:30 за его жизнь активно боролись, но утром, когда на работу пришла исполняющая обязанности главного врача роддома Елена Белая, ситуация поменялась. Медик отчитала дежурную смену за то, что у них родился тяжелый ребенок. По версии следствия, около 10:00 приехавшая по вызову в составе бригады областного перинатального центра врач Элина Сушкевич ввела ребенку летальную дозу магнезии, что практически немедленно вызвало его смерть.

Доследственная проверка началась уже на следующий день, следователи успели изъять тело погибшего ребенка. В июне 2019, после получения результатов экспертизы, Белой и Сушкевич предъявили обвинение по статье «убийство».

17 апреля 2020 года в Калининграде начался судебный процесс, по результатам которого в декабре 2020 года присяжные оправдали обеих за недоказанностью самого факта преступления. В мае 2021 года приговор был отменен Верховным судом РФ из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных, а в июле новое рассмотрение было назначено в Московский областной суд — для исключения давления на присяжных. 4 октября 2021 года началось новое заседание, и в тот же день и Белую, и Сушкевич взяли под стражу.

Сразу после первого задержания в медицинском сообществе началась компания в защиту обвиняемых под хештегом «ЯЭлинаСушкевич». Ее участники считали, что врач по определению не может совершить убийство. Известный хирург, профессор Леонид Рошаль дважды обращался с письмом к Александру Бастрыкину и 12 июня 2020 года, во время вручения ему медали «Золотая звезда Героя труда» — лично к президенту России Владимиру Путину, но процесс продолжался.

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Марина Совина
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